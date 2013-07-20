Организаторы секс-вечеринок Берлускони получили от 5 до 7 лет

Леле Мора, импресарио, Эмилио Феде, ведущий телеканала, принадлежащего С.Берлускони, и Николь Минетти, бывший член областного совета Ломбардии, были признаны виновными в пособничестве проституции.

Л.Мора и Э.Феде приговорены к 7 годам тюрьмы и пожизненному запрету занимать государственные должности, Н.Минетти - к пяти годам лишения свободы и пяти годам запрета на госслужбу. Все трое отрицают свою вину.

Согласно версии прокурора, обвиняемые отбирали молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, для участия в секс-вечеринках на вилле С.Берлускони.

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Среди пострадавших девушек фигурирует несовершеннолетняя танцовщица марокканского происхождения Карима эль-Маруг по прозвищу Руби. Дело о ее совращении экс-премьером было выделено в отдельное производство, приговор по нему вынесен в июне 2013г. - С.Берлускони приговорен к семилетнему тюремному заключению и пожизненному запрету на занятие государственных должностей, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Приговор, который может положить конец политической карьере бывшего премьера, будет обжалован 30 июля 2013 г. в кассационном суде Италии.