Суд Милана приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы

Суд Милана приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к семи годам тюремного заключения по скандальному «делу Руби», в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и в злоупотреблении служебным положением, передает РИА «Новости».

Кроме того, согласно решению суда, Берлускони пожизненно не сможет занимать государственные должности.

Судебный процесс против экс-премьера начался в апреле 2011 года. Следствие обвиняло его в интимной связи с молодой марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу «Руби», когда ей еще не исполнилось 18 лет, за что девушка получала подарки и денежное вознаграждение.