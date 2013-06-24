Суд Милана приговорил Берлускони к семи годам тюрьмы
18:48, 24 июня 2013Мир
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приговорен к семи годам тюремного заключения по «делу Руби».
Берлускони пожизненно не сможет занимать государственные должности /Фото: Wikipedia.org
Суд Милана приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к семи годам тюремного заключения по скандальному «делу Руби», в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и в злоупотреблении служебным положением, передает РИА «Новости».
Кроме того, согласно решению суда, Берлускони пожизненно не сможет занимать государственные должности.
Судебный процесс против экс-премьера начался в апреле 2011 года. Следствие обвиняло его в интимной связи с молодой марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу «Руби», когда ей еще не исполнилось 18 лет, за что девушка получала подарки и денежное вознаграждение.
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