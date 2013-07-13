Укртрансинспекция добавит к весам видеокамеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявил глава Укртрансинспекции Евгений Пронченко.

“Мы в ближайшее время оснастим все 38 комплексов камерами видеонаблюдения, чтобы деятельность наших сотрудников стала прозрачной”, - сказал Пронченко.

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Как сообщал УНИАН, в апреле-июне 2013 года Госинспеция Украины по безопасности наземного транспорта оштрафовала за превышение весовых норм более 300 водителей на сумму 515 тыс. грн.

Ранее Кабмин одобрил оплату за проезд дорогами общего пользования машин, весовые параметры которых нарушают норму.

Контроль производится при помощи 38 передвижных и одного стационарного габаритно-весового комплекса.