В херсонском лесничестве при посадке загорелся вертолет
01:28, 12 июля 2013Разное
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В Херсонской области при посадке завалился на бок и загорелся вертолет - экипаж спасен, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.
Авария произошла близ с.Великая Кардашинка в шестом квартале Кардашинского лесничества.
Вертолет Ми-2, арендованный Херсонским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, в результате падения и пожара разрушен. Три члена экипажа сумели выбраться из горящей машины.
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