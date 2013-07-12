В херсонском лесничестве при посадке загорелся вертолет

В Херсонской области при посадке завалился на бок и загорелся вертолет - экипаж спасен, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины. Авария произошла близ с.Великая Кардашинка в шестом квартале Кардашинского лесничества. Вертолет Ми-2, арендованный Херсонским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, в результате падения и пожара разрушен. Три члена экипажа сумели выбраться из горящей машины.

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