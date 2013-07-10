8-летний мальчик повесился после неоднократных попыток

Как сообщила УНИАН сотрудник Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, трагедия произошла в селе Новые Белокоровичи Олевского района.

«Вечером, 9 июля, в Олевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в селе Новые Белокоровичи местный житель, 2005 года рождения, покончил жизнь самоубийством через повешение. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая начала проверку и выяснение всех обстоятельств случившегося. Известно, что мальчик раньше уже совершал попытки самоубийства», - сказала Номерчук.

Следов насилия над ребенком в результате первичных проверок не обнаружено.

По данному факту правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства трагедии.