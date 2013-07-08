ГАИ просит водителей быть особо осторожными при виде юных легкоатлетов

Как сообщили УНИАН сегодня в Управлении ГАИ Донецкой области, команды, прибывшие в Донецк на Чемпионат мира, приступили к усиленным тренировкам, а в свободное от тренировочного процесса время спортсмены принимают участие в многочисленных экскурсиях по городу, активно посещают достопримечательности, торгово-развлекательные центры.

В период знакомства с городом гости нередко отдают предпочтение пешим прогулкам. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять внимание и сдержанность за рулем в зонах пешеходных переходов, не допускать проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, двигаться с безопасной скоростью, чтобы в любую минуту обеспечить безопасность пешеходам при переходе ними дороги.

Справка УНИАН. Украина впервые принимает чемпионат мира по легкой атлетики среди юношей, который пройдет в Донецке с 10 по 14 июля 2013 года. Соревнования пройдут на РСК «Олимпийский».

По информации оргкомитета турнира, Донецк должны посетить спортсмены, тренеры и официальные представители команд, общим количеством более 2 тыс. человек, которые будут представлять 166 федераций-членов ІААФ. Они будут бороться за медали в 40 дисциплинах. Такое количество делегаций может стать вторым за всю историю подобных чемпионатов, уступив лишь чемпионату 2005 года в Маракеше (Марокко), в котором приняли участие 177 команд.