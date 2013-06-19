С прицелом на будущее

Сегодняшняя встреча лидеров парламентских фракций с президентом вряд ли будет сопровождаться политическим «украинским прорывом». Куда вероятнее, что ее участники, как и те, кто откажется от диалога с Виктором Януковичем, держат в уме события будущей осени.

В деле встречи лидеров оппозиционных фракций с президентом процесс подготовке к ней заведомо оказался важнее результата. Повод для рандеву политиков – оглашение президентского послания – выглядит несколько надуманным, обсуждение его формата, повестки и списка участников продемонстрировало, что дымовая завеса всем на руку. «Встретиться, не спешить, не решать» - такова общая повестка дня власти и оппозиции. Не сговариваясь, президент и его критики спустили ситуацию на тормозах, заведомо превратив ее в мероприятие «для галочки». Откровенно говоря, в украинской политике никто не собирается вести диалог о судьбе страны за полтора года до президентских выборов – слишком велики ставки на них и цена рейтинговых потерь для кандидатов на высший государственный пост.

Янукович предпочел встречу на привычной для себя территории и не собирается уступать оппозиционерам даже в мелочах. Наивно рассчитывать, что тяжеловесный президент примчится в парламент, дабы потрафить требованиям своих критиков. Виктор Федорович с высокой долей вероятности потратит рабочий отпуск на отбор менеджера своей избирательной кампании, и у претендентов на эту должность осталось совсем немного времени, чтобы доказать свою эффективность. Постоянные критические выпады оппозиционеров из Верховной Рады показывают, что и Владимир Рыбак, и Александр Ефремов в контексте 2015 года годятся разве что на роль статистов и «говорящих голов». Относительно диалога с оппозицией в целом, то в президентском окружении царит уверенность, что его имитации достаточно для демонстрации перед Западом своей приверженности демократическим ценностям. Именно продолжающаяся игра в евроинтеграцию и обусловила согласие Виктора Януковича сесть за один стол с его парламентскими противниками.

Арсений Яценюк, судя по его заинтересованности во встрече с Януковичем, намерен превратить ее в отправную точку для формирования своего нового агрессивного образа. Смена политической прописки, несмотря на обретение нового статуса, не обошлась без проблем, и Арсению Петровичу необходимо доказать свою оппозиционность не только Юлии Тимошенко, но и рядовым партийцам и потенциальным спонсорам его политического будущего. Поэтому Яценюк не просто представит общественности свою версию диалога на Банковой, но и будет эксплуатировать «принуждение Януковича» как медаль «За отвагу в борьбе с режимом». Справедливости ради замечу, что опытных «сердечников» на мякине не проведешь, они верят делам, а не словам. Поэтому новоизбранному главе политсовета «Батькивщины» нужны более эффектные победы, чем преследование своего штатного критика Анатолия Гриценко. В противном случае ситуативное падение популярности может стать хроническим.

Интересную позицию занимает Олег Тягныбок. Лидер «Свободы» в последнее время предпочитает держаться в тени Арсения Яценюка, при этом последовательно выполняя все пункты союзнических договоренностей между оппозиционными партиями. Сомнительно, что главный «свободовец» устал от политики или у него пропал инстинкт власти. Куда вероятнее, что Тягныбок позволяет Яценюку принять на себя удар негатива со стороны власти и позволить его рейтингу и дальше плавно опускаться. Любители конспирологических теорий могут вспомнить о версии второго тура президентских выборов «Янукович против Тягныбока», но очевидность такого сценария нивелируется продолжительностью периода до официального старта президентской кампании.

Набирающий рейтинговые очки Виталий Кличко не желает вступать в диалог с Януковичем с нарочитостью, достойной куда лучшего применения. Лидер «УДАРа», без энтузиазма принимавший участие в акции «Вставай, Украина», непримиримо требует от президента прийти в парламент и доложить. При этом Виталий Владимирович отказывается идти на Банковую, хотя лидеры оппозиции планировали в этом вопросе действовать согласованно. Его поведение можно легко объяснить: лидер «УДАРа» опасается быть обвиненным в сотрудничестве с властью, но и предпочитает не связывать себя излишними обязательствами с попутчиками по оппозиции. Ему сегодня важнее удержать тенденцию роста рейтинга, чем активными действиями провоцировать неоднозначность оценок своей персоны.

Что касается роли еще одного участника встречи, Петра Симоненко, то его действия легко предсказуемы. Да и появление на Банковой легко объяснимо. Первый секретарь ЦК КПУ с прошлого тысячелетия старательно играет роль спарринг-партнера власти в качестве «правильного оппозиционера». Самый опытный партийный лидер независимой Украины может и перекричать оппонента (если надо), и на камеру провластного телеканала сказать, как нужно. Конечно, без Петра Николаевича «регионалы» могут обойтись, но предпочитают активно эксплуатировать его известность.

Завершение политического сезона, которым и ознаменуется вымученная встреча на Банковой, пройдет под знаком имитации бурной оппозиционной активности и стремления власти «засушить» ситуацию. Проверенные кадры и ожидаемые высказывания составят правильную картинку дня, которая позволит ведущим политикам уйти в отпуск с чистой совестью. Осенью противостояние обострится с новой силой по двум направлениям: из оппозиционных претендентов на президентство должен в кратчайшее время остаться один фаворит, а действующий президент постарается опереться на поддержку электората за пределами юго-востока страны.

Евгений МАГДА