На Тернопольщине микроавтобус врезался в дерево: пострадали 17 людей (фото)
09:35, 26 ноября 2007Разное
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Осторожно, мокрая дорога!
На автодороге “Тернополь-Скалат-Жванец” в селе Колодиевка Пидволочиского района Тернопольской области, водитель микроавтобуса, который ехал в город Береговое Закарпатской области, на мокром участке дороги не справился с управлением, съехал в правый по направлению движения кювет, где ударился в дерево.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель и 16 пассажиров микроавтобуса.
Все пострадавшие доставлены в медицинские заведения области.
Фото пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины
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