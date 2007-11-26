На Тернопольщине микроавтобус врезался в дерево: пострадали 17 людей (фото)

На автодороге “Тернополь-Скалат-Жванец” в селе Колодиевка Пидволочиского района Тернопольской области, водитель микроавтобуса, который ехал в город Береговое Закарпатской области, на мокром участке дороги не справился с управлением, съехал в правый по направлению движения кювет, где ударился в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель и 16 пассажиров микроавтобуса.

Все пострадавшие доставлены в медицинские заведения области.

Фото пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины