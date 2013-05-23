Две гранаты пролежали на львовском чердаке с войны

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, 21 мая во Львове на улице Резчиков, владелец одной из квартир во время уборки на чердаке дома обнаружил две ручные гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны.

Вечером того же дня пиротехнической группой 3-го специального регионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаруженные боеприпасы были изъяты и обезврежены.

Как сообщил в комментарии УНИАН пресс-секретарь ГУ ГСЧС во Львовской области Павел Василенко, гранаты находились в боевом состоянии и могли сработать в любое время.

Также он отметил, что установлено, что гранаты находились на чердаке старинного дома, построенного еще в конце XVIII века, со времен войны.