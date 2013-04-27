Сегодня на Певческом поле откроется выставка тюльпанов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Украшением открытия «Весенней феерии» станет концерт коллектива Национального академического народного хора имени Григория Веревки, который на протяжении 60- лет является визитной карточкой Украины на международной арене», - отмечается в сообщении.

Традиционно киевляне и гости города смогут приобрести на Певческом поле сувениры национальной тематики.

Организаторы сообщают, что каждый желающий сможет посетить выставку ежедневно с 27 апреля по 12 мая с 09.00 до 21.00. Стоимость билета составляет 25 грн. Однако для детей до 7 лет, пенсионеров, инвалидов войны и ветеранов ВОВ - вход бесплатный, отмечают в «Киевзеленстрое».