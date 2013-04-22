Let’s run this city!

21 апреля, без малого через неделю после Бостонской трагедии, в Лондоне состоялся беговой марафон, тридцать третий по счету, один из самых престижных в Европе. Состоялся без непредвиденных эксцессов – на высоком организационном уровне, с 36-ю тысячами участников и большой поддержкой горожан. Это дает нам надежду и даже уверенность в том, что случившее в США – это трагическое, резонансное, но – все же исключение, которое больше никогда не повторится. Поэтому мы приглашаем всех киевлян и гостей столицы 28 апреля на IV Киевский международный марафон – поддерживать, болеть, просто присутствовать. Также мы, конечно, будем рады вниманию прессы – нам искренне кажется, что от освещения в масс-медиа такого события может быть немалая польза для всех.

Нас, организаторов марафона, Бостонская трагедия задела лично – среди шести украинцев, принимавших участие в забеге, был и глава наблюдательного совета титульного партнера нашего марафона Андрей Онистрат с супругой. К огромному счастью, оба они успешно финишировали, целы-невредимы, уже вернулись домой и примут активное участие в проведении марафона. Так что, можно сказать, мы родились в рубашке.

Несмотря на беспрецедентность происшедшего в США, у нас не было и нет никаких мыслей отменять марафон. Кроме Лондонского марафона, состоявшегося уже после Бостона, в один день с нами марафоны проведут в Дюссельдорфе и Кракове. Вообще именно в эти дни по всей Европе пройдет множество известных марафонов и ни одна страна не приняла решение отменить или отложить свой марафон из-за случившегося. Поэтому, конечно, и мы не станем, ведь многие спортсмены и любители бега ждали его целый год.

Однако, если раньше мы делали акцент на качестве и удобстве беговой трассы, то сейчас нашим приоритетом, конечно же, будет безопасность. Около 300 сотрудников милиции будут обеспечивать порядок в течение всего марафона, а это – с утра и до обеда, из них 180 – это сотрудники ГАИ. Кроме того, мы привлечем службу безопасности банка-партнера. Зона старта и финиша марафона будут находиться на Михайловской площади, возле здания Главного управления МВД Киева, так что внимания к нам со стороны правоохранителей будет много. Возможно, еще будут предприняты какие-то дополнительные меры предосторожности, но о них не стоит говорить заранее. В любом случае, мы уверены, что все будет хорошо, и мы совместными усилиями обеспечим безопасность для наших участников и гостей.

Каждый марафон требует от нас большой концентрации усилий и напряжения, но этот мы подготовили с особенной тщательностью – прежде всего, изменили и улучшили трассу пробега, многократно увеличили призовой фонд для победителей (40 тысяч гривен получат первые финишеры среди мужчин и среди женщин). Также мы проведем детский забег и забеги на 5 и 10 км. Обслуживать марафон будут около 300 волонтеров. Плюс впервые марафон можно будет посмотреть по телевизору – прямую трансляцию покажет Первый Национальный. Одним словом, несмотря ни на что, мы развиваемся, и через десяток лет Киевский будет не хуже других европейских марафонов. У нашего марафона точно есть большие перспективы, от вас же мы ждем и просим только внимания и поддержки. В этом году больше, чем прежде.

Дмитрий Черницкий, организатор Киевского марафона