Выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

Очень удачная мысль - посетить выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце спорта с 8 по 10 апреля. Это - яркое и интересное выставочное событие в начале фактической весны. В течение трех дней есть возможность порадовать себя, своих близких и родных обновами к началу тепла.

Выставки-ярмарки в Киеве уже давно пользуются популярностью у киевлян. Здесь есть разнообразие и выбор товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставках и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

Еще есть возможность приобрести со скидками шубы, дубленки, меховые жилеты, изделия из кожи различных цветов, фасонов и размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции.

На выставке представлена добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать заранее - предложения из новых летних коллекций и распродажи обуви из зимних коллекций.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое - по вкусу. Посетите ярмарку и удостоверитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11