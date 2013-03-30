30 тысяч старых гранат взорваны под Новомосковском
01:04, 30 марта 2013Разное
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В Днепропетровской области продолжаются работы по утилизации непригодных боеприпасов, которые проходят в специально отведенных местах на Новомосковском общевойсковом полигоне.
30 тысяч старых гранат взорваны под Новомосковском / Фото : fire.berdyansk.net
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.
В течение недели двумя группами уничтожения от 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сухопутных войск ВС Украины утилизировано методом подрыва более 30 тысяч гранат Ф-1.
Как отметил представитель 6-го армейского корпуса майор Олег Могилян, одновременно с ручными гранатами группы уничтожения приступили к утилизации методом подрыва 122-мм разрывных шашек к дымовым снарядам.
«Данные шашки уничтожаются вместе с гранатами, тем самым уменьшаются расходы накладных зарядов, что дало нам возможность утилизировать более 3500 шашек», – отметил офицер.
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