Винтовки Мосина пролежали в болоте с войны и все еще могут стрелять
В Сумской области по материалам СБУ работники МВД изъяли у четырех жителей с. Чернацкое Середино-Будского района 8 винтовок системы Мосина.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, установлено, что летом 2012 года четверо неработающих, которые занимались раскопками в лесах, нашли в затопленном в болотной местности автомобиле времен Великой Отечественной войны ящик с винтовками системы Мосина.
Несмотря на то, что винтовки длительное время пролежали во влажном месте, они находились в удовлетворительном состоянии, а большинство из них были пригодны к стрельбе. Вместо того, чтобы в установленном порядке передать найденное оружие правоохранительным органам, мужчины решили отреставрировать опасные находки и продать их.
По материалам СБУ на прошлой неделе в отношении злоумышленников органами МВД начаты уголовные производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.