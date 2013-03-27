Винтовки Мосина пролежали в болоте с войны и все еще могут стрелять

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, установлено, что летом 2012 года четверо неработающих, которые занимались раскопками в лесах, нашли в затопленном в болотной местности автомобиле времен Великой Отечественной войны ящик с винтовками системы Мосина.

Несмотря на то, что винтовки длительное время пролежали во влажном месте, они находились в удовлетворительном состоянии, а большинство из них были пригодны к стрельбе. Вместо того, чтобы в установленном порядке передать найденное оружие правоохранительным органам, мужчины решили отреставрировать опасные находки и продать их.

По материалам СБУ на прошлой неделе в отношении злоумышленников органами МВД начаты уголовные производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.