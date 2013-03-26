Черновцы примут этап Чемпионата мира по мотокроссу

Соревнования пройдут на базе международного спортивно-технического центра «Суперкросс».

Соответствующее решение было принято Конгрессом Международной федерации мотоспорта (FIM), в состав которой входят 105 стран мира.

По словам вице-президента Федерации мотоспорта Украины, председателя областной ассоциации «Техноспорт» и директора соревнований Михаила Ротара, возглавит международное жюри в Черновцах координатор мировой комиссии FIM Дирк Де Нев.

На данный момент к участию в соревнованиях заявлены команды из Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Германии, Бельгии, Франции, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Молдовы, России, Беларуси и Украины.

В рамках чемпионата пройдут соревнования не только между спортсменами в личном зачете, но и между брендами-производителями, которые будут бороться за Кубок конструкторов.

Напомним, что этапы чемпионата мира по мотокроссу в разных дисциплинах в последнее время в Черновцах проводятся ежегодно.