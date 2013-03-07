Мужчину насмерть засыпало зерном

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во вторник утром на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 11 г. Козятин поступило сообщение о том, что в с. Зозулинцы на территории зерносклада 51-летний местный житель был засыпан зерном. Мужчину откопали работники предприятия, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.

По предварительным данным, трагедия произошла при проведении работ по расчистке заборного отверстия емкости, где хранилось 400 тонн зерна.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.