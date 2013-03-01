Директор группы "Ласковый май" умер, узнав об убийстве музыканта

Об этом сообщил экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

"Только что в реанимации умер Рашид Дайрабаев. Это второй большой удар за эти последние дни. Для нас это шок, какой-то злой рок, Дайрабаев умер после известий о смерти бывшего клавишника группы из первого состава", - сказал Разин.

Бывший клавишник "Ласкового мая" Игорь Анисимов был убит в конце февраля в Подмосковье. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

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Как рассказал РИА Новости А.Разин, Дайрабаев был первым директором группы и лично привез Анисимова из Днепропетровска в коллектив. Узнав о смерти Игоря, он упал и был доставлен в реанимацию 51-й больницы Москвы. Экс-директор группы был в коме, у него был обширный инфаркт и отек головного мозга.

А.Разин также сообщил, что о смерти Дайрабаева узнал продюсер бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему тоже стало плохо, вызвали врачей.