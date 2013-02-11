Малая родина разочаровалась в Яценюке

От своих источников на Буковине я получил любопытный документ, превосходный пример иллюстративно-пропагандистского искусства нашего времени.



Он примечателен не текстом, это не «шедевр» агитационного искусства: «досвід попередніх виборів до Верховної Ради яскраво продемонстрував прагнення діючої влади будь-якою ціною ввести в оману виборців, висуваючи на округи псевдопатріотів та нібито опозиціонерів».

Он важен не подписями под текстом, агитирующими за кандидата в депутаты, некоего Юрия Георгиевича Скорейко. Подписями, вероятно, «местных знаменитостей»: Алексея Каспрука из «Фронта змін», Ивана Мунтяна из «Батьківщини», Виталия Мельничука из «Свободы», Романа Ванзуряка из «Удара», Ивана Кравчука из «Народной самообороны» и Александра Бурденюка из НРУ.

Он примечателен изображением. На нем – неизвестный человек, по всей видимости, это и есть Скорейко Юрий Георгиевич и… рядом с ним – Юлия Владимировна Тимошенко. Но – какая Тимошенко! Не та, которая – в местах не столь отдаленных, а в белом декольтированном пиджаке, и лет на 20 моложе!

В интересное время живем. Пару недель назад я спросил у Олеся Дония, победителя выборов в Коломые, почему он не баллотировался в Киеве – ведь прошел бы. Доний, которого я знаю лет 30-ть, ответил – так меня же от «Батьківщини» не рекомендовали! А Скорейко от «Батьківщини» пустили, еще и фото с Тимошенко дали.

Я не знаю человека, которого зовут Юрий Георгиевич Скорейко. Вполне возможно, что он – достойный гражданин и был бы в парламенте нормальным политиком. Правда, нормальный политик не согласился бы на коллаж с Тимошенко, целью которого, что очевидно, и было продемонстрировать – вот мол, он идет от нее. Но фотографировались люди с Кличко, с Яценюком, так почему с виртуальной Тимошенко плохо?

Кстати, об Арсении Яценюке. Выборы в Кицмани, где баллотировался г-н Скорейко, «Батьківщина», которую возглавляет Арсений Петрович, героически проиграла. Выиграл их Василий Залявский, из Партии регионов. Прошли выборы и в самом областном центре, в Черновцах. Их выиграл Андрей Билогорка, из общественного движения «Рідне місто», а вот Мария Филипчук от «Батьківщини» заняла аж третье место.

Г-н Скорейко получил чуть более 20% голосов избирателей. Г-жа Филипчук – немногим больше, 23%.

Это очень плохой сигнал лично для Арсения Петровича Яценюка. Дело не в неких крупных величинах. Буковина, Черновицкая область, самая маленькая область в Украине, - малая родина Яценюка. В Украине сложилась традиция, что наши политики, как правило, у себя на малой родине не проигрывают. Ну, а уж если проигрывают, то это уже предвестник другого проигрыша, того, который с Большой буквы. Ибо это означают, что уже и на малой родине голосовать за них не хотят, разочарованы.

Я проанализировал эту тенденцию. Большинство нижеследующих примеров взяты из сайта Центральной избирательной комиссии, цифры вполне проверяемы.

Вот примеры из политической биографии Виктора Ющенко. В парламентских выборах 2002 года его родной Недрыгайловский район Сумской области голосует за своего земляка и за «Нашу Україну» вполне прилично – 13,4% «за». На президентских выборах 2004 года малая родина верна Ющенко до самозабвения: родной Недрыгайловский район дает ему 88% «за». В 2007 году, когда цена не актерскому образу, а действиям Виктора Андреевича и его политической силе, по всей стране в основном сложилась, малая родина послала Ющенко «красную карточку». На досрочных парламентских выборах «Наша Украина» набирает в Недригайлове «героических» 22,7%. А на президентских выборах 2010 года, когда все уже было ясно, малая родина Виктора Андреевича выписывает ему аж 2,38% «за», что является рекордом падения симпатий избирателей.

Или – вот пример политической жизни Леонида Даниловича Кучмы. Его малая родина – село Чайкино, Новгород-Сиверский район Черниговской области. На парламентских выборах 27 марта 1994 года Кучму впервые и именно здесь избирают депутатом парламента. Буквально через несколько месяцев прошли президентские выборы, и Новгород-Сиверский район проголосовал за Кучму 72% голосов. К 1999 году Кучму малость разлюбили, и на президентских выборах в тот год малая родина дала Кучме 30% голосов. А вот на выборах 2002 года здесь «разлюбили» Леонида Даниловича еще больше, и дала за его провластный блок «За єдину Україну» только 17,4% голосов.

Так к кому же ближе Яценюк, к Кучме или к Ющенко? Судите сами. На парламентских выборах 2012 года, менее чем полгода назад, Черновицкая область дала «Батьківщине» от 32% до 38%, а сейчас выше 23% - нет. Если дело пойдет такими темпами, то Яценюк должен завидовать Кучме, терявшему в поддержке на малой родине только около одной пятой избирателей в год.

Происходящее с Яценюком лучше всего демонстрирует такой пример. Представьте себе, чтобы – к примеру – политик Виктор Янукович, на президентских выборах 2010 года получивший у себя на малой родине, в Енакиево Донецкой области, как известно, 92% голосов, внезапно начал бы терять там голоса. Но этого не произошло и даже тенденции такой нет.

Наоборот. На парламентских выборах 2012 года в городе Енакиево Леонид Литвинов, кандидат от Партии регионов по мажоритарному округу, получил 78% голосов избирателей. Тенденцию электоральных предпочтений в регионе продемонстрировали и досрочные выборы мера Енакиево. На состоявшихся 16 декабря 2012 года выборах более чем убедительную победу с результатом 90,4% одержал кандидат от Партии регионов Валерий Олейник.

А малая родина Арсения Яценюк демонстрирует обратную динамику отношения к своему земляку. Он там становится менее и менее популярным. Буковинцы разобрались?

Да, это так. В современную информационную эпоху политические процессы проходят быстрее. Да и сам избиратель становится опытнее, учится сравнивать нынешних претендентов на президентскую булаву с предыдущими. Отсюда вывод: уже не надо ждать годы, чтобы люди разобрались в политиках. Избиратели получают информацию быстрее, меньше времени уходит и на ее обдумывание, становятся более опытными.

P.S. Кстати, село второго президента Леонида Кучмы – Чайкино Новгород-Северского р-на Черниговской обл. – предпочло на последних выборах Партию регионов – отдало ей 62,9% голосов.