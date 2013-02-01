В лобовом столкновении маршрутки и Hyundai погибли два человека

В Днепропетровской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и маршрутки погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 1 февраля, о 10.25 на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Днепровском районе г. Днепродзержинск по проспекту Металлургов.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Hyundai», не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с пассажирским маршрутным автобусом «БАЗ», в котором находилось 7 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель (1987 г.р.) и пассажир легкового автомобиля (1988 г.р.). Легкие травмы получили три пассажира автобуса, которые от госпитализации отказались.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли тела погибших из искореженного автомобиля.