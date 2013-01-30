Премьер-министру Сербии подсунули телеведущую без трусов
Премьер-министр Сербии Ивица Дачич оказался в центре скандала после того, как принял участие в записи рейтингового шоу "Миссия невыполнима"на сербском телеканале Pink.
Скандальный видеоролик ролик был размещен в интернете и за одни сутки набрал около 1,3 миллиона просмотров. Перед началом интервью псевдотелеведущая, бывшая фотомодель журнала "Плейбой" "на камеру" сняла трусы, позже в объектив оператора попали ее раздвинутые ноги и заинтересованная реакция Дачича.
Произошедшее вызвало резкую критику со стороны Независимой ассоциации журналистов Сербии (NUNS) и министерства внутренних дел, которое также возглавляет Дачич, передает РИА Новости.
NUNS осудил сегодня авторов программы, в которой премьер-министр "подвергся непристойной и неприемлемой провокации". По оценке ассоциации, подобные действия "не соответствуют стандартам профессиональной журналистики и могут быть охарактеризованы как порнография".
В свою очередь, профсоюз сербской полиции потребовал установить степень ответственности начальника Департамента по вопросам безопасности МВД и других сотрудников, которые отвечают за обеспечение безопасности премьер-министра.