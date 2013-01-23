Гевара Бандере не товарищ

Не очень большой, но довольно устойчивый резонанс в украинском сегменте интернета вызвали недавние откровения Игоря Чубайса (старшего брата «того самого»), высказанные в эфире радиопрограммы «История за пределами учебников».



«Небезызвестный всем нам Эрнесто Че Гевара на самом деле был в постоянной переписке со Степаном Бандерой, лидером украинских националистов, украинской повстанческой армии, - поведал Игорь Борисович изумленным радиослушателем. Но удивил их еще больше следующим высказыванием. - Когда кубинские революционеры вошли в Гавану, Че Гевара предлагал сделать украинский язык вторым государственным языком Кубы. Он пригласил Бандеру на Кубу. И именно поэтому в 59-м году наш агент убил Бандеру в Мюнхене».

Из такой и подобной ахинеи радиопередача с участием доктора философских наук, инициатора нового предмета «россиеведение» и декана факультета этого самого россиеведения в Институте социальных наук состоит чуть менее, чем полностью.

Просто пассажи о роли Бандеры в кубинской революции оказались самыми колоритными. Вот еще один: «Гевара говорит, что он никогда бы не взял гарнизон Санта-Клара (это один из крупных кубинских городов) – он маленькой группой атаковал и взял город Санта-Клара, – без подсказок Степана Бандеры. И Степан Бандера вместе со своими командирами в Германии собирались, прорабатывали эту операцию и передавали Че, как действовать».

Недаром в начале передачи Игорь Чубайс признается: «Мы же не стоим на месте. Я позавчера прилетел из Брюсселя, был на сессии Европарламента, доклад делал там. Я уже немножко другой. И после этой передачи я тоже буду другой». Однако его участие в прочих программах цикла «История за пределами учебников» показывает, что он, увы, меняется несильно.

Но вернемся к нашим партизанам. В интернете Чубайса довольно быстро обсмеяли и нашли источник его научного вдохновения – забавную мистификацию двухлетней давности из ЖЖ sandra_shelk, «национал-сексуалистки», любящей остроумно подурачиться по поводу украинского национализма и его слишком озабоченных носителей.

Похоже, комизм ситуации дошел до всех, кроме Чубайса, который к этой теме в своих следующих эфирах не возвращался с целью опровержения прозвучавшей ахинеи. А вот миф о симпатии, питаемой международным революционером к повстанцам-бандеровцам, оказался непозволительно живуч. В обсуждении одного из постов, спровоцированных чубайсовскими сенсациями, можно прочесть, например, такое: «Че Гевара згадує УПА один раз, в «Герильї». Говорить, що подібні тактики, але різні ідеї».

Книга эта достаточно известная, и не такая большая, чтобы в ней даже одно упоминание про УПА могло остаться незамеченным, как повстанец в схроне. Разумеется, ни одного такого упоминания там нет. А то одно, которое можно было бы пытаться трактовать подобным образом, гласит: «Говоря о партизанской войне, надо различать два ее типа. Один является формой борьбы, дополняющей операции огромных регулярных армий. Таковы, например, были действия украинских партизанских отрядов в Советском Союзе; но это не входит в наш анализ. Нас интересует другой тип вооруженных отрядов – те, которые успешно борются против существующей колониальной или не колониальной власти и создаются как единственная основа борьбы, ведущейся в сельских районах».

То есть если упоминаемые Че «украинские партизанские отряды» это УПА, то они, во-первых, не относятся к тому типу, который борется против «колониальной или не колониальной власти», а во-вторых, их действия дополняют операции какой-то из «огромных регулярных армий». Вот только какой? Не Красной же, в самом деле. Ни для кого не секрет, конечно, что отступающие гитлеровские войска оставляли УПА оружие и боеприпасы для борьбы с красными, и что УПА в немалой степени состояла из бывших полицаев, подавшихся на службу немцам по распоряжению своего партийного руководства. Неужели для националистов уже настало время вслед за Че согласиться, что они воевали на стороне одной из «огромных регулярных армий», а не против обеих? Если нет, то, скорее, речь идет об отрядах Ковпака и прочих партизанских командиров. И где, кстати, здесь что-то сказано о «подобных тактиках, но разных идеях»?

А вот о схожести тактик при разнице идей говорится в другом месте книги: «Это будет понятно, если взять для примера шайку разбойников, орудующую в том или ином районе; такая шайка имеет как будто бы все признаки партизанского отряда: тут и монолитность, и уважение к атаману, и смелость, и знание местности, а зачастую даже правильное применение тактики». Но вряд ли националисты готовы отнести именно этот отрывок на счет УПА, несмотря на его окончание: «…власти всегда сумеют выловить или уничтожить такую шайку».

Так что лучше поискать других авторитетных исторических персонажей, которым любят приписывать то, чего они не говорили.

Игорь Гридасов