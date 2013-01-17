Худруку балета Большого театра плеснули в лицо кислотой

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах российской столицы.

"По предварительной информации, пострадал Сергей Филин 1970 года рождения, художественный руководитель балета Большого театра", - сказал собеседник агентства.

В городской клинической больнице №36 Москвы журналистам сообщили, что Филин доставлен в ожоговый центр больницы, сейчас его осматривают врачи.

Ранее представитель столичного главка МВД заявлял, что около 23.20 мск на службу "02" поступило сообщение о том, что на автостоянке у дома 9 по улице Троицкая неизвестный плеснул мужчине в лицо неустановленной жидкостью, которая, предположительно, является кислотой.