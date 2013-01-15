Эксперты подсчитали проданные в Украине автомобили (по маркам)

Об этом говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, продажи легковых автомобилей увеличились за прошлый год на 14% до 243,1 тыс. единиц.

Объём первичных регистраций сделок с коммерческими автомобилями вырос на 41% до 114,1 тыс. единиц, а автобусов – на 28% до 6,01 тыс. единиц.

"С таким результатом коммерческий сектор автомобильного рынка Украины превзошел докризисный – пиковый показатель 2008 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Ассоциации, наиболее продаваемой маркой легковых автомобилей на первичном рынке нового автотранспорта в 2012 году стала корейская марка Hyundai, которая окончила год с 5% показателем роста - 22,9 тыс. единиц.

Первичные регистрации новых моделей ВАЗ в Украине снизились на 30% до 19,7 тыс. единиц, у KІА вырос на 73% до 16,1 тыс. единиц, у Volkswagen составил 15,8 тыс. единиц, а у отечественного ЗАЗа - более 18,1 тыс. единиц.

Как сообщается, в части продаж новых коммерческих автомобилей ведущими марками стали ГАЗ – 3,1 тыс. единиц, FIAT – 3,1 тыс., Volkswagen – 3,03 тыс., Renault – 2,2 тыс., а у FORD до 1,4 тыс.

На рынке автобусов уверенно лидирует отечественный бренд ЛАЗ – 1,2 тыс. единиц, российский ПАЗ – 541 автобус, запорожский I-VAN с годовым показателем – 517 единиц, российский ГАЗ - 494 единиц, а также украинская марка «Рута» - 323 автобусов.

Ассоциация "Укравтопром" отмечает, что в 2012 году доля автомобилей и автобусов, изготовленных отечественными предприятиями на первичном рынке нового автотранспорта составила 20%, что на 8% меньше результата предыдущего года.