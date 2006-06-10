Женщина родила, пережив клиническую смерть

В субботу утром в одном из миланских госпиталей 38-летняя женщина, пережив клиническую смерть, родила ребенка. Как сообщило агентство АНСА, клиническая смерть наступила у матери, когда она была на 17-й неделе беременности. Девочка весом 713 граммов появился на свет в результате кесарева сечения на 29-й неделе.

Врачи утверждают, что никаких особенных проблем, кроме недоношенности, у новорожденной нет.

РИА "Новости"