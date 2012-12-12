В Киеве временно запретили парковаться на 11 улицах (список)

Распоряжение об этом подписал председатель КГГА Александр Попов. Документ предусматривает дежурство двух эвакуаторов (посменно) для принудительного перемещения работниками УГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве транспортных средств. Они будут эвакуировать автомобили, осуществляющие стоянку с нарушением Правил дорожного движения и существенно препятствующие движению и уборке и содержанию улиц города, подъезду специальной аварийно-спасательной техники, вывозу бытового мусора с придомовой территории и т.п..

В пресс-службе КГГА отмечают, что на этот период в КП «Киевтранспарксервис» будет работать круглосуточный штаб, где владельцы эвакуированных автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил, смогут узнать, где находится их транспорт.

В связи с введенной чрезвычайной ситуацией регионального порядка решено полностью запретить в центральной части Киева парковки легкового или другого автотранспорта на период действия чрезвычайной ситуации. Места, где будет запрещена парковка, обещают оборудовать соответствующими знаками.

Временный запрет парковки действует на таких улицах:

Пушкинской.

Терещенковской.

Б. Хмельницкого от ул. Коцюбинского до ул. Владимирской.

Бассейной от ул. Шелковичной до ул. Круглоуниверситетской.

Прорезной от ул. Владимирской до ул. Пушкинской.

Софиевской.

М. Житомирской.

Лаврской (ресторан «Царское село»).

бул. Т.Шевченко.

Владимирской от ул. В. Житомирской до ул. Л. Толстого. Кроме парковки напротив дома № 60.

Саксаганского.