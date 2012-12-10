На киевские улицы вернут эвакуаторы

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Мазурчак заявляет о планах власти Киева возобновить работу эвакуаторов для борьбы с нарушителями правил парковки автомобилей.

Об этом А.Мазурчак сказал в интервью газете "Деловая столица".

"По работе эвакуаторов уже подготовлено распоряжение КГГА. Из-под запрещающих знаков эвакуаторы будут отправлять припаркованные автомобили на штрафные площадки. А тех, кто нарушит частичное ограничение. Просто переместят в другое место", - сказал А.Мазурчак.

Первый замглавы КГГА уточнил, что в настоящее время формируется перечень улиц, парковка на которых будет запрещена либо полностью, либо частично: по четным числам - на одной стороне, по нечетным - по другой.

"Для нас главная беда - это не те автомобили, которые ездят, а наоборот, те, которые никуда не выезжают. Их заносит снегом, и через несколько дней снегопада они превращаются в огромные сугробы. А в ливневых стоках под ними застаивается вода. Значит, нужно поднять решетку и прочистить сток. Поэтому основные проблемы возникают не в центре, где люди постоянно приезжают и уезжают, а там, где они живут и оставляют машины на ночь. И наши эвакуаторы будут в основном работать по ночам", - добавил А.Мазурчак.