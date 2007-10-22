Полиция нравов Ирана запретила неженатым парам держаться за руки

Полиция нравов Ирана будет наказывать молодые неженатые пары, которые прилюдно держатся за руки, целуются в общественных местах и демонстрируют на людях другие знаки привязанности, пишет израильская Yedioth Ahronoth со ссылкой на сообщение иранского информационного агентства FARS.

"Если кто-то прогуливается по улице и совершает правонарушение, мы этим займемся", - заявил в этой связи глава полиции нравов Ахмад Рузбани (Ahmad Ruzbahani).

Законы исламской республики запрещают женщине появляться в общественных местах с мужчиной, который не является членом ее семьи.

Тем не менее, многие иранцы правил не соблюдают и встречаются со своими молодыми партнерами в местах общественного отдыха, в том числе, парках. Многие при этом держатся за руки. Широкое распространение этого феномена вызывает беспокойство властей.

Помимо неженатых, полиция нравов обратилась также к супружеским парам, призвав их к более скромному поведению на людях. "Они должны вести себя достойно, не привлекая внимания", - отмечают в полиции.

Лента.ру