В Запорожской области ЗАЗ столкнулся с КамАЗом: 3 человека погибли

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и один госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, авария произошла в воскресенье на территории города Пологи.

"Около 6 утра по неустановленным на данный момент однозначно причинам в центре города - на ул. Карла Маркса столкнулись автомобили "ЗАЗ 1102" и "КамАЗ" с прицепом. В результате аварии трое из 4 людей, находившихся в салоне "Таврии" (водитель и два пассажира) погибли на месте, еще один пассажир в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - сообщили в МЧС, отметив, что водитель грузового автомобиля не пострадал.

По информации медиков, на данный момент состояние госпитализированной женщины оценивается как тяжелое.

Причины ДТП устанавливаются.