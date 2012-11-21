Как правильно попрошайничать, если ты – оппозиционер

Оскар Уайльд сказал когда-то, что циник – «человек, знающий всему цену, но не ценящий ничего». Как про… Азарова сказал!

Как можно иначе охарактеризовать обещание Кабмина решить проблемы регионов, чаша терпения которых относительно задолженности по зарплатам переполнена? С пояснениями, как правильно – без митингов – просить помощи в данном вопросе. И с оговоркой: если местную власть «повезло» возглавить… оппозиционерам. Которые якобы провоцируют народ на противостояние.

Как-то, надо признать, не увязывается с такой неожиданной инструкцией традиционный упрек в адрес «папередников» в разделении страны на запад и восток – ведь, разве особое премьерское примечание к правилам выклянчивания денег не раскалывает страну на сторонников власти и оппозицию? Ведь в слова Николая Яновича без проблем можно истолковать так: не поддержал на выборах правящую команду – тебе могут отключить воду, снизить давление в батареях, не выплатить зарплату. Ведь ты – «инакомыслящий». А чтобы получить свое – заслуженное и заработанное, гарантированное законами и Конституцией – ты должен нижайше просить, а не требовать.

«Отдельно обращу ваше внимание, что в последние дни в СМИ стали появляться сюжеты, в которых показываются митинги, организованные, как правило, в городах, которые возглавляют представители оппозиции. На этих митингах, при участии руководителей этих городов, звучит требование выплатить задолженность по заработной плате. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что именно руководители городов, избранные их населением, персонально отвечают за решение всех проблем жизнедеятельности города. В том числе – за своевременную выплату заработной платы», - сказал Азаров.

То есть, конституционное требование граждан выплатить заработную плату, а, в нашем случае, – перечислить средства с казначейского счета на местные счета, глава правительства и автор идей о необходимости работать на двух работах для приобретения жилья и проводить выходные на дачи – для пропитания, – толкует как оппозиционные акции. Сложно поверить, что Николай Янович настолько наивен. Гораздо более очевидной выглядит другое пояснение его загадочной позиции: тяжело во всеуслышание признать, что закрома Родины – пусты.

Видимо, поэтому Азаров и говорит, что именно руководители городов должны заботиться о создании стимулов для деятельности предпринимателей, для развития бизнеса, для работы предприятий и наполнения бюджетов, и что городские председатели персонально отвечают за рост доходов бюджетов и за целевое, законное расходование их средств.

…Забывая при этом, о том, что как в ручном режиме сейчас именно центральные власти руководят экономикой страны, регулярно и непредсказуемо меняя правила игры – на валютном рынке, в сфере налоговых ставок и фискальных «претензий» к бизнесу; вводя новые акцизы, повышая тарифы и т.п.. А ведь экономика по чьим-то личным схемам не работает, она отказывается понимать приказы и катится в рецессию – производство замирает, дефицит торгового баланса бьет рекорды, цены растут, доходы тают. Инвесторы из-за рубежа деньги в такую безнадегу вкладывать не хотят.

Так, может, пора бы уже откровенно поговорить с народом?.. Тем более, что попытку сказать избирателям правду Азаров уже предпринимал: как-то признал, что повысить, согласно закону, с 1 января 2013 года зарплаты учителям и медикам будет проблематично – в связи с экономическим положением.

Однако до 1 января еще дожить надо. А пока что, по данным профсоюзов, для осуществления в 2012 году всех выплат бюджетникам в казне уже не хватает около 10 млрд грн.

«Если сейчас ВР старого или нового созыва не пересмотрит изменения в закон Украины о госбюджете на 2012 год, люди останутся без заработной платы – резервов, чтобы выплатить деньги за декабрь, уже нет», - утверждает зампредсед Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Но премьер-министр, как видим, уверен, что во всем виноваты местные руководители, не способные, судя по его словам, правильно выпрашивать причитающееся: «Если есть дефицит средств, то они [руководители на местах, - УНИАН] всегда могут обратиться за помощью к областной или центральной власти. … Если ты просишь денег, то сделай это, по крайней мере, по-человечески».

Нана Черная