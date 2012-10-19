Азаров советует вкалывать на двух работах, чтобы заработать на квартиру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с харьковскими студентами, рассказывая об инициативе Президента Украины Виктора Януковича «Доступное жилье», сказал в Харькове председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что по программе «Доступное жилье» первый взнос для приобретения квартиры составляет 25% от стоимости квартиры. После этого на вопрос Н.Азарова, может ли молодежь собрать деньги на этот взнос, харьковские студенты единодушно ответили «нет».

«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», - ответил Н.Азаров студенческой молодежи. В конечном итоге он пошел навстречу и сказал, что правительство рассмотрит возможность снижения первого взноса, но в тех случаях, если молодой человек будет готов поехать работать на предприятия, где не хватает специалистов.

«Но в любом случае нужно приложить усилия», - подчеркнул Н.Азаров.

В то же время харьковская молодежь высказалась в поддержку инициативы предоставлять молодежи жилье полностью за государственные средства.