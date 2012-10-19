Азаров советует вкалывать на двух работах, чтобы заработать на квартиру
Для накопления первого взноса на приобретение квартиры по программе «Доступное жилье» молодые люди должны работать на двух работах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с харьковскими студентами, рассказывая об инициативе Президента Украины Виктора Януковича «Доступное жилье», сказал в Харькове председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он отметил, что по программе «Доступное жилье» первый взнос для приобретения квартиры составляет 25% от стоимости квартиры. После этого на вопрос Н.Азарова, может ли молодежь собрать деньги на этот взнос, харьковские студенты единодушно ответили «нет».
«Тогда, значит, молодому человеку нужно работать не на одной работе, а на двух. И никто не собирается на блюдце с голубой каемочкой предоставлять квартиру», - ответил Н.Азаров студенческой молодежи. В конечном итоге он пошел навстречу и сказал, что правительство рассмотрит возможность снижения первого взноса, но в тех случаях, если молодой человек будет готов поехать работать на предприятия, где не хватает специалистов.
«Но в любом случае нужно приложить усилия», - подчеркнул Н.Азаров.
В то же время харьковская молодежь высказалась в поддержку инициативы предоставлять молодежи жилье полностью за государственные средства.