Азаров - мэрам: Если просите денег, делайте это по-человечески

Правительство решит проблемы регионов, которые обращаются за помощью и которые возглавляют представители оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров.

"Отдельно обращу ваше внимание, что в последние дни в СМИ стали появляться сюжеты, в которых показываются митинги, организованные, как правило, в городах, которые возглавляют представители оппозиции. На этих митингах, при участии руководителей этих городов, звучит требование выплатить задолженность по заработной плате. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что именно руководители городов, избранные их населением, персонально отвечают за решение всех проблем жизнедеятельности города. В том числе - за своевременную выплату заработной платы", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что именно руководители городов должны заботиться о создании стимулов для деятельности предпринимателей, для развития бизнеса, для работы предприятий и наполнения бюджетов, и именно городские председатели персонально отвечают за рост доходов бюджетов и за целевое, законное расходование их средств.

"Если же эти руководители не способны выполнять свои обязанности так, чтобы бюджет выполнялся, если есть дефицит средств, то они всегда могут обратиться за помощью к областной или центральной власти. Для этого есть соответствующий порядок, утвержденный законодательством. И есть цивилизованная этика отношений. Если ты просишь денег, то сделай это, по крайней мере, по-человечески", - подчеркнул глава правительства.

Н.Азаров объяснил, что, в соответствии с порядком, руководители городов могут обратиться с квалифицированно обоснованным письменным представлением о выделении дополнительных средств в связи с определенными обстоятельствами.

"Но никоим образом не агрессивно требовать чего-то с митинговых трибун и с экранов телевизоров. Правительство, безусловно, решит проблемы тех регионов, которые обращаются за помощью. Потому что это проблемы не определенных политиков, а людей. Но политикам и местным чиновникам я хочу серьезно сказать: прекратите заниматься демагогией и митинговщиной. Прекратите подстрекать людей, занимайтесь своими делами", - подчеркнул Н.Азаров.