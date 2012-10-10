В защиту депутата Журавского

Я требую и настаиваю: народному депутату от Партии регионов Виталию Журавскому сразу после выборов в Верховную Раду необходимо дать звание Героя Украины. Сейчас, когда в разгаре избирательный процесс, в силу политической конъюктуры, ни у кого, понятное дело, храбрости дать орден этому отважному политику не хватит. Но, его нельзя забыть и не наградить хотя бы потом, когда уже не нужно будет заигрывать с этими… в общем, с журналистами.

Ведь и, правда, какой смелый поступок совершил этот благородный и высокообразованный человек, оседлавший журналистику и юриспруденцию. Одним проектом закона он вскрыл все проблемы нашего общества, погрязшего в чудовищном грехе – клевете.

Кто бы мог догадаться, что инвестиционная привлекательность страны падает вовсе не потому, что кругом коррупция или бизнес беспощадно налогами давят, а потому, что нация у нас – клеветническая! Особенно журналисты. И сажать их нужно на полную катушку. При этом не важно, что даже в России, которая славится своей «демократичностью» и где недавно решили наказывать журналистов за клевету штрафами, ужаснулись от жесткого в этой сфере варианта Журавского.

А как иначе. Уже два года страна идет по восходящей. «Покращення життя» на каждом углу и в каждой подворотне. Мы удивляем Запад огромными, но пустующими аэропортами в городах-миллионниках, бесконтрольным выделением огромных средств на автомагистрали, отчего ухабов на дорогах не становится меньше, дорогими машинами чиновников «неандертальских» зарплатах и пенсиях средних украинцев и т.д. Действительно, разве могут быть у нас проблемы?

Это только клеветники рассказывают о миллиардной задолженности по зарплате, бьющем рекорды госдолге, возмущении МВФ и прочей «неправде».

А помните случай с проседанием гривни? Кто виноват? Ну, конечно, журналисты и проплаченные эксперты, оклеветавшие национальную валюту. Премьер Азаров так и сказал. Правда, вице-премьер Тигипко добавил, что к нашим клеветникам нужно добавить бастующих работников «Люфтганзы» и ленивых американцев, отказывавшихся печатать доллар в выходной день. И лишь потом глава НБУ пояснил, что просто двум госбанкам предоставили огромную сумму денег, а они побежали на рынок скупать «зеленый» вместо гривни. Пойди, разберись, кто из них сказал правду.

Или, к примеру, сегодня, 10 октября, Азаров на заседании правительства не удержался, чтобы попинать безответственных политиков, которым во время предвыборной кампании нечего сказать людям: «Они намеренно дезинформируют наших граждан, пугают, что после выборов в Украине наступит такой себе мини-апокалипсис. Что, мол, гривня вот-вот обвалится, что цены на продукты питания не просто вырастут, а «взлетят», что со следующего месяца повысятся тарифы на коммунальные услуги и т.д.».

То есть, мы все погрязли в клевете. А на бытовом уровне что происходит! Вышли на перекур и давай друг на друга клеветать. Что уж говорить о бабушках с их ушками на макушке, которые, как соберутся, так всем «косточки перемоют»…

А наш герой – депутат-правдолюб Журавский, думаете, не страдал от клеветы? Страдал и страдает. Помните случай с выделением земли в столице в 2007 году? Это ж сколько сил и времени потратил Виталий Станиславович, чтобы убедить столичных депутатов выделить бесплатно 20 соток земли в окрестностях Лысой горы в Голосеевском районе! А журналисты возьми да напиши мерзкую клевету об этом. Какой скандал разгорелся – заместитель мэра «всея Украины» прихватил землю!

Но, вы думаете, для себя Журавский старался? Или для сына своего, которому, по словам нардепа, в то время негде жить было? Нет, он ночей недосыпал, все волновался, как бы эту землю под детский садик выделить. Разве могли черствые и бездушные депутаты Киевсовета сделать это самостоятельно? Поэтому и придумал Журавский такой ход конем – на себя землю оформить. А его бессовестно оклеветали. Не верите? Почитайте письмо Журавского: «Еще 22 августа 2007 года я подал заявление киевскому городскому голове с просьбой выделенный мне и моему сыну земельный участок 0,1 га на строительство частного дома передать Голосеевскому районному отделению образования для строительства детского садика, в котором крайне нуждаются жители данного района. Я же хочу отметить, что сегодня ни я, ни мой взрослый сын не имеем ни приусадебного участка, ни дома в границах города»...

А возьмите события прошлой недели, когда журналисты программы «Гроші» рассказали о двух квартирах Журавского в центре Киева, куда, по версии представителей СМИ и соседей, радетель за честное слово приглашал красивых девушек на чай. Это в Германии президент ушел в отставку после того, как журналисты рассказали обществу о том, что он взял кредит у знакомого бизнесмена под низкие проценты и умолчал об этом в декларации. В Украине так не принято поступать. Какая отставка? Ведь у Журавского нервная и сложная работа. Сначала под крышей «космического мэра», теперь – под куполом Верховной Рады. Человеку, который отбивается от грязной клеветы, выбивая землю под детские садики, нужно же иногда отдыхать. Нужен релакс. А какой релакс без женщин? Однако же, лживые телевизионщики не удосужились вникнуть в суть происходящего. И «оклеветали»…

По поводу сего Журавский тут же обратился в парламентский комитет по свободе слова – дескать, раз закон мой забраковали, так сами теперь разберитесь с оклеветавшими меня журналистами. Ведь неудобно же Виталию после таких нападок встречаться со своими избирателями, дарить учителям цветы, а милиционерам - «бобики»…

В общем, мы, журналисты, унижаем большого человека. А ведь великой эпохе, как писал Ярослав Гашек, нужны великие люди.

Да. Украине нужны такие люди, как Журавский. Пусть пока они – несправедливо оклеветанные, скромные и непризнанные журналистами герои. Но, ведь недаром говорят – в своем отечестве пророков нет.

Николай Бабич