Большие торги

В Верховной Раде продается всё и вся. Только цены на товар - в диапазоне от высоких до очень высоких. Сегодня все ждали от Рады подписания серьезных документов и принятия серьезных решений. Таких, которые и парламенту позволили бы нормально работать, и разрешили бы крымский кризис – ратификация доступа иностранных войск на полигоны, по крайней мере, могла бы немного остудить горячие промосковские головы. Возможно...

Сегодня вся наша контора, как у Высоцкого, “у экрана собралась”. Все следили за новостями из Рады. И что? Очередное предательство! – объявили перерыв почти на неделю.

И нашеукраинцы, и их потенциальные партнеры говорят о “почти готовой коалиции” (вот-вот рожу!), “осталось согласовать 5%”... А в действительности наши избранники с экранов ТВ нам же и говорят: нам начхать на ваши проблемы, начхать на общественный кризис, на инфляцию, прочую фигню... У нас здесь дела намного важнее. У нас здесь 5% еще нерешенных! (Кому 5 процентов коалиции? Продам недорого!).

Мы здесь поторгуемся еще немного... Есть еще кусочек кресла премьера (кто даст больше?), несколько портфельчиков для министров, есть кресло спикера (“нам, нам!” - слышиться со стороны фракции СПУ).

Нельзя продешевить – нам же еще поддержка НАТО и ЕС нужна (меняем на кресло спикера с доплатой!).

“И нам парочку!” - это уже Кушнарев подал голос. Нужно же регионалам как-то засветиться в этой борьбе, чтобы весь Донбасс, а вместе с ним и Крым сказали: “Вот молодцы, вот работают, благодетели вы наши!”

А “благодетелям” всего и нужно – хоть кусочек власти, хоть малюсенький! И туда же – СВОЁ большинство сделаем. Это ничего, что оно будет в меньшинстве. Чтобы было. Своё...

Артем Нечитайло