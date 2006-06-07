Изменение цвета волос помогает изменить жизнь

Черный цвет выражает стремление к власти, рыжий – страсть. Психолог журнала Ok salute: при окрашивании волос возрастает самооценка.

Поднимите руку те, кто хотя бы раз после ссоры или расставания с партнером не делал что-нибудь со своими волосами. Это была или новая стрижка, или новый цвет. "Эти перемены служат для окружающих точным сигналом, предупреждением о каких-то переменах. Как если бы возникло желание сказать: "Посмотрите на меня, мне уже лучше, я более уверенная, более веселая, более свободная", – говорит психолог Руджеро Сикурелли в новом номере журнала Ok la salute и раскрывает тайны цвета волос.

"Те, кто решают стать блондинкой, делают это ради большей привлекательности", – говорит Сикурелли. Но будьте осторожны, чтобы не получить обратный эффект: оттенок может оказаться более холодным, чем у Умы Турман в "Убить Билла" и у Мэрилин Монро в картине "Кое-кто любит погорячее". "Черный, напротив, очень агрессивен. Женщина, выбирающая этот цвет, вероятно, испытывает желание получить власть". Каштановый "более спокойный, он напоминает цвет земли и природы". Рыжий можно связать со "стремлением к сильным эмоциям, от страсти до ярости".

Инопресса