Снайпер открыл огонь по футболистам во время матча
03:43, 18 сентября 2012Разное
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Неизвестный злоумышленник принялся обстреливать команды во время футбольного матча любительских команд в Берлине, в результате чего ранение в ногу получил футболист.
Поначалу зрители на стадионе подумали, что кто-то запустил фейерверк. Но потом один из футболистов рухнул на газон, раненный в ногу. Остальные игроки немедленно попытались скрыться из виду, спрятаться. Кто-то, впрочем, остался на поле, чтобы помочь раненому, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местный сайт.
Пуля прошла насквозь, спортсмену оказали необходимую помощь.
Преступник прятался в здании, расположенном рядом со стадионом. Его поймать так и не удалось.
Пострадала также 33-летняя жительница Эквадора - раненная, вероятно, случайно, когда снайпер пытался подстрелить еще одного игрока.
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