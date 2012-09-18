Снайпер открыл огонь по футболистам во время матча

Поначалу зрители на стадионе подумали, что кто-то запустил фейерверк. Но потом один из футболистов рухнул на газон, раненный в ногу. Остальные игроки немедленно попытались скрыться из виду, спрятаться. Кто-то, впрочем, остался на поле, чтобы помочь раненому, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местный сайт.

Пуля прошла насквозь, спортсмену оказали необходимую помощь.

Преступник прятался в здании, расположенном рядом со стадионом. Его поймать так и не удалось.

Пострадала также 33-летняя жительница Эквадора - раненная, вероятно, случайно, когда снайпер пытался подстрелить еще одного игрока.