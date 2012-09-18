Киевские парковки полностью перейдут на оплату по безналу

Об этом заявил директор коммунального предприятия Андрей Дудко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Он отметил, что механизм безналичного расчета за парковку работает в Киеве несколько лет. Паркоматы установлены на 40 площадках из 170 существующих. До конца года предусмотрено установить еще 30-50 паркоматов, а уже в следующем году полностью оборудовать парковки приборами безналичного расчета.

А.Дудко также проинформировал, что “Киевтранспарксервис” совместно с Ассоциацией велосипедистов города отработал предварительный перечень велосипедных парковок. “Он насчитывает около 30 площадок общей вместимостью 200 велопаркомест. Уже до 15 октября мы планируем установить первые парковки согласно этому перечню», – уточнил он.