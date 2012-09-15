На Волыни легковушка врезалась в дерево: погибли трое (фото)
21:30, 15 сентября 2012Разное
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В Волынской области вследствие столкновения легкового авто с деревом погибли трое людей.
Не выжил никто
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло на дороге вблизи села Заозерного.
Водитель автомобиля "Фиат" 1988 г. р., не справился с управлением, в результате чего легковой авто выехал на обочину дороги и ударился в дерево, водитель и два пассажира авто погибли.
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