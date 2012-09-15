На трассе Киев-Харьков внедорожник не разминулся с маршруткой: 26 травмированных (фото)
10:20, 15 сентября 2012Разное
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На трассе Киев-Харьков-Довжанский во время столкновения внедорожника и автобуса травмировано 26 лиц.
Фото Пресс-службы Управления ГАИ МВД Украины
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло на 524 км автотрассы.
По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara во время поворота справа не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Богдан», который двигался по закрытому участку дороги в связи с ремонтом.
В результате ДТП оба водителя, 23 пассажир автобуса и одна пассажирка автомобиля Suzuki получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Автобус двигался по маршруту г. Харьков – г. Чугуев. На время ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.
По факту ДТП продолжается следствие.
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