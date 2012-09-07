Гаишник на «Мersedes Вenz» S500L не разминулся с «жигулями»: двое погибших

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, ДТП произошло вчера, 6 сентября.

По информации прокуратуры, на перекрестке улиц Советская и Оборонная столкнулись автомобили «Мersedes Вenz» S500L под управлением сотрудника отдела ГАИ области и автомобиль ВАЗ-21101.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21101 его пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Сотрудник ГАИ с телесными повреждениями доставлен в Луганскую областную клиническую больницу.

По факту ДТП прокуратура Ленинского района Луганска возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Досудебное следствие по уголовному делу контролируется прокуратурой области.