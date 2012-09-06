Неадекватная адекватность

Сложно пройти мимо новости, которая порвала русскоязычный, да и прочий интернет как Тузик тряпку и набралась остроумных комментариев, как тот же Тузик блох. Тем более, если не удалось найти устраивающих тебя ответов на вопрос, который неизбежно возникнет при чтении этой новости. В цензурном варианте вопрос звучит примерно так - «ну и зачем»?

И действительно – зачем? Неужели было сложно просчитать реакцию? На глаза попадается новость о том, что президент полетит на дельтаплане во главе журавлиной стаи (!), да еще и будет облачен в белый плащ и белый шлем с приделанным клювом (!), чтобы птицы приняли его за своего вожака (!)… Можно спорить разве что о том, первым или вторым под этой новостью появится комментарий-вопрос «а куда президенту вставят перья». А он обязательно появится, наряду с тысячей других, спровоцированных акцией, для которой даже адекватный эпитет подобрать непросто.

Ну не могли не просчитать, не предполагать и не предвидеть. Все-таки подобные инициативы проходят целую кучу утверждений и согласований на разных этажах в разных кабинетах. И вероятность того, что во все одновременно завезли совершенно идентичные по эффекту психоделики, крайне мала.

А если просчитали и предвидели – тогда зачем? Здесь уже открывается простор для фантазии. Увы, фантазия фрондирующего рунета и окрестностей не выходит за пределы версий «чтобы любой ценой отвлечь внимание от дела Пусси Райот, дела Таисии Осиповой, дела Ходорковского (нужное подчеркнуть)», «каким-то хитрым образом это направлено на срыв очередного многомиллионного марша протеста», «он сошел с ума». На фоне комментариев, порадовавших обилием стебного и отвязного юмора, это выглядит убого и скорее постулирует ущербные попытки авторов таких версий утвердить свое интеллектуальное превосходство над злобным и недалеким кремлевским альфа-самцом.

А что ж было на самом деле? А было много чего. Во-первых, ассиметричный до предела и адекватный в своей полной неадекватности ответный ход в борьбе за мировое лидерство сами знаете с кем. Что нам марсоход, постящий фотки красных пейзажей с частотой среднестатистического столичного хипстера? Раз уж Роскосмос до НАСА не дотягивает, покажем, что и на родной планете есть чем взорвать мозг. Вы себе летите вдаль, а мы войдем в авторитет у исчезающей живности родной планеты. Вы себе создавайте безмозглые машины, способные заменить безмозглых людей, а мы добьемся взаимопонимания человека с братьями меньшими, возглавив в небе клин пернатых.

Во-вторых, мессидж рассчитан на следующее поколение американцев и европейцев. Романтика звездных дорог осталась в прошлом. Нынешнее поколение правителей – последнее из выросших на ней. Ее динозавры уходят из этого мира. Совсем недавно – Гарри Гаррисон. А вот любовь к крылатым и мохнатым прививают всем европейским детишкам. Опять же вера в могущество прогресса не в моде. В моде возвращение к доцивилизационным корням в поисках утраченного «золотого века».

В-третьих, вопрос авторитета в странах третьего мира. Бомбардировками с большой высоты можно посеять только страх и покорность, неэквивалентным обменом стеклянных бус на жемчуг или бобровые шкурки – злость и ненависть, впариванием своих культурных ценностей и достижений – непонимание и зависть. А вот достучаться до сердец тех же жителей острова Пасхи с их культом птицечеловека и прочих народов, у которых генетическая память о поклонении тотемным животным относительно свежа, – это надо уметь.

В-пятых, просто утереть нос западу. Куда ж без этого. Вот ты, допустим, лидер крупной и передовой страны. И тут рядом с тобой на каком-нибудь международном саммите стоит человек, который взвился в небо и возглавил птичью стаю, признавшую его своим вожаком, даже не курлыкая о фальсификациях. Поневоле отодвинешься – укусит еще…

И только в-шестых, чтобы перебить информповоды протестующей оппозиции. Да и то в большей степени, чтобы утереть ей нос, продемонстрировав, что не только креативный класс креативит креативные креативы в стиле бескрышного панк-молебна и рифмы оккупай-абай.

А что глупо и смешно – куда ж без этого. Мир уцелел потому что смеялся, а конец света наступит, когда он лопнет со смеху. Очередной шаг сделан.

Игорь Гридасов