С крыши вагона сняли пьяного гражданина Казахстана

Он находился там во время движения поезда в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД на Львовской железной дороге, в дежурную часть милиции линейного отдела на станции Львов поступило сообщение о том, что на станции «Подзамче» Львовской железной дороги машинистом пассажирского поезда сообщением «Львов-Запорожье» был замечен мужчина, сидевший на крыше третьего вагона, когда поезд двигался.

Поезд был остановлен, задержанный 36-летний гражданин Республики Казахстан вел себя неадекватно и ничего не мог объяснить по данной ситуации. Он был передан специализированной психиатрической бригаде скорой медицинской помощи Львова с диагнозом “сильное алкогольное опьянение”. Задержки движения поездов на участке не было, обстоятельства инцидента выясняются.