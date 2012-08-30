В Ялте на три дня собрались звезды шоу-бизнеса

"Очень рада, что это грандиозное событие проходит в Крыму", - сказала, открывая фестиваль, Алла Пугачева, которая в прошлом году была его президентом, а сейчас присутствует в качестве почетного гостя.

"Крым заинтересован, чтобы таких фестивалей было как можно больше. Такие масштабные культурные события помогают нам продлить курортный сезон, привлекают туристов", - сказал премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, отвечая на вопросы журналистов перед открытием.

В этом году организаторы мероприятия отказались от конкурса молодых исполнителей. Вместо него в четверг состоится концерт "Звезды зажигают", на котором знаменитые вокалисты будут выступать вместе с начинающими певцами.

В фестивале участвуют София Ротару, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, группа "Любэ", сообщает РИА Новости.

Ведущими на концерте первого дня фестиваля стали Максим Галкин и Тина Кароль.