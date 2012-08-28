Польский консул сбил велосипедистку на Волыни

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, инцидент произошел в воскресенье около семи часов вечера на автодороге Ковель – Луцк.

Как отмечается в сообщении, водитель автомобиля «Тойота», консул – работник Генерального консульства Республики Польша в Луцке, совершил наезд на 27-летнюю жительницу поселка Голобы, которая на велосипеде двигалась во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и в тяжелом состоянии была госпитализирована в Ковельскую ЦРБ.

Работник консульского учреждения добровольно прошел алкотест и явился в следственное управление УМВД Украины в Волынской области для дачи показаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.