На трассе Киев-Чоп едва не взорвался КамАЗ с фосфатными удобрениями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, грузовик с прицепом перевозил минеральные фосфатные удобрения.

Во время движения в колонне, между кабиной и кузовом автомобиля, лопнул топливный патрубок и разлившееся горючее загорелось. Водитель увидел пламя тогда, когда от огня треснуло заднее стекло кабины, остановился и позвонил по телефону спасателям. После этого он вместе с коллегами попробовали потушить пламя самостоятельно, но их сдерживала угроза попадания огня в топливный бак.

Прибывшие по вызову работники МЧС ликвидировали загорание, предотвратив мощный взрыв на трассе.

В результате пожара полностью сгорел двигатель машины, передние колеса и кабина водителя.