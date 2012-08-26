Напарник Армстронга вспомнил о прогулке по Луне

Американский астронавт Базз Олдрин, напарник и коллега астронавта Нила Армстронга, скончавшегося после операции на сердце в возрасте 82 лет жизни в Огайо (штат Цинциннати), опубликовал на своем официальном сайте комментарий, где сожалеет о том, что им вместе не удалось отметить 50-летие со дня первой в истории человечества высадки на Луну, сообщает РИА Новости.

"Я очень надеялся, что 20 июля 2019 года мы все вместе отметим 50-летие первой в истории прогулки по Луне. К сожалению, этого не произойдет. Но каждый раз, когда я смотрю на Луну в ночном небе, вспоминаю этот уже неповторимый момент, когда более 40 лет назад Нил и я стояли в этом пустом и безжизненном "море покоя"на Луне и смотрели на непередаваемо красивый облик нашей Земли, переливающейся нежными оттенками голубого и зеленого цветов, символизирующими жизнь", - написал Базз Олдрин.

По его словам, даже впервые находясь на другой планете, оба астронавта чувствовали неразрывную связь с Землей. "В этот момент мы находились дальше всех от нашей планеты, и мы, двое землян, хотя и стояли на Луне совсем одни, все равно ощущали неразрывную связь с Землей и понимали, что весь огромный мир землян с нами, и мы гордились, что привезли это понимание на другую планету", - заключил Олдрин.