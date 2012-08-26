Скончался Нил Армстронг - первый человек на Луне

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в последнее время он жил в пригороде Цинцинатти и вел замкнутый образ жизни. Впрочем, время от времени он выступал с публичными заявлениями о космической программе, в частности, критиковал решение Президента США Барака Обамы отказаться от программы «Созвездие».

Н.Армстронгу было 82 года. Он умер из-за осложнений после операции на сердце, проведенной три недели назад.

В июле 1969 года он стал участником исторического полета корабля «Аполлон-11», который впервые доставил людей на Луну. В составе экипажа также были Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз.

После того как Н.Армстронг ступил на поверхность спутника Земли, прозвучала ставшая легендарной фраза: «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Фраза в считанные минуты облетела весь мир и вошла в историю мировой космонавтики.

В общей сложности Н.Армстронг пробыл на поверхности Луны около 2,5 часов.