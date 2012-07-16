Закрытие открытого финала

Финал очередной сессии парламента в лучших драматургических традициях получился открытым. Однако, ближайшая внеочередная сессия способна расставить все точки над нуждающимися в этом буквами и превратить многоточия и вопросительные знаки в восклицательные во всех фразах о судьбе спикера и языковом законе.

С проблемой спикера очень помог Конституционный суд. Что бы ни говорили о поразительной скорости КС, посрамившей показатели наших «Хюндаев», или о несомненной выгоде решения суда для партии власти, - все-таки хитрый пункт про две трети депутатов, необходимых для выборов спикера, заслуживал того, чтобы быть отмененным, как не соответствующий Конституции.

Об отмененной тем же решением процедуре голосования бюллетенями еще было б можно поспорить. Все-таки тайное голосование выглядит более уместным при избрании кандидата на столь ответственный пост. Но ведь это сами депутаты превратили эту процедуру в пустой фарс, когда при выборах спикера перед тем, как бросить заполненный бюллетень в урну, угодливо демонстрировали его смотрящим от своего партийного руководства.

Так что суд в принципе прав в том, что объявил эти два положения регламента неконституционными. Сомнительно выглядит другой поступок суда. Он опять, как в случае с отменой конституционной реформы, взял на себя функции, которые не следовало. Суд мог бы объявить, что отдельные положения закона не соответствуют Конституции, и обязать парламент внести в закон соответствующие изменения. Все-таки принятие законов – дело парламента, а не суда. Вместо этого он заявил, что признанные неконституционными куски регламента теряют силу.

На сегодняшний день отредактированный КС кусок регламента о выборах спикера выглядят так:

5. При этом процедура (ad hoc), предусмотренная статьей 50 этого Регламента, не применяется.

6. Избранным Председателем Верховной Рады Украины считается кандидат, получивший большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

А кусок о снятии спикера получился таким:

4. Решение Верховной Рады об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с должности оформляется постановлением Верховной Рады. При этом процедура (ad hoc), предусмотренная статьей 50 этого Регламента, не применяется.

Как видим, получилось не очень. Сама процедура выборов не описана, упоминания о процедуре ad hoc ни в тын, ни в ворота, поскольку касались уделенных частей текста. Но ведь нельзя сказать, что теперь невозможно ни снять спикера, ни избрать нового. Очень даже запросто – проголосовав карточками и простым большинством.

В принципе, уточняющие процедуру пункты приняты и проголосованы еще до решения КС. Их еще не подписал Литвин, но если раньше на их месте в регламенте красовались старые, то теперь нет никаких. Так что снятие спикера на внеочередной сессии становится технически возможным независимо от того, подпишет он эти пункты или нет. Хотя, конечно, во втором случае все будет выглядеть несколько приличнее.

Другой вопрос, – при каких условиях такая возможность превратится в реальность. Если, например, допустить, что спикер вопреки своим заявлениям все-таки подпишет многострадальный закон о языках? Вряд ли он пойдет на такую имиджевую потерю ради двух дполнительных месяцев в кресле, которое накануне выборов нужно для имиджевых приобретений – овчинка не стоит выделки.

Принятие этого закона представляется довольно важным вопросом для регионалов в свете избирательной кампании. Если сказать электорату что-то вроде: «увы, у нас на этот раз ничего не получилось из-за противодействия врагов, проголосуйте за нас, а мы тогда уж точно все сделаем», то скорее можно нарваться не на сочувствие и поддержку, а на реакцию типа «да пошли вы, лузеры». Демонстрация собственной слабости, сколько ее ни маскируй под ответственную и взвешенную позицию, не прибавит голосов на западе, и убавит на востоке. И совсем другое дело, если обрисовать ситуацию в таком ключе: «видите, мы смогли, но если вы нас не поддержите на выборах, то придут они и своим большинством все переиграют обратно, если не хуже». В этом случае имеется больше оснований рассчитывать на рейтинговый рост, для которого страсти вокруг закона затевали под выборы.

Совершенно понятно, что ради принятия этого закона и водворения в спикерское кресло надежного и дисциплинированного однопартийца регионалы снимут Литвина не задумываясь. Но совсем по-другому выглядит ситуация, если с однопартийцем не получится. Насколько партии власти нужен перед выборами на посту главы парламента коммунист Мартынюк, даже готовый поставить подпись под законом, который был принят с его подачи? Вовсе нельзя гарантировать, что он будет послушнее и предсказуемее Литвина. Особенно, если учесть, что нынешний вице-спикер собрался идти по мажоритарному округу в родной Волыни. Возможно, он там и популярен, но на выборах никогда раньше не побеждал, а свою позицию по языковому вопросу придется компенсировать серьезным фрондерством в отношении нынешней власти, иначе на поддержку тамошнего электората рассчитывать сложно.

Следует учесть, что при этом коммунисты вовсе не против перспективы заиметь своего спикера на период предвыборной кампании, а литвиновцы совсем не в восторге от перспективы лишиться своего. Это значит, что голоса в поддержку ставленника регионалов пришлось бы искать где-то еще. Не факт, что удастся найти достаточное количество этих голосов, учитывая конкуренцию влиятельных групп внутри партии.

Пока что накануне внеочередной сессии вырисовывается довольно четкая картина. Литвину ничего не остается, кроме как не подписывать закон, регионалам ничего не остается, кроме снятия Литвина, и никого не остается для водворения в спикерское кресло, кроме Мартынюка. Идеальным вариант не назовешь, но остальные чреваты более серьезными потерями. Впрочем, кого и когда в нашем политикуме это останавливало? Поэтому актуальными на сессию остаются и другие сценарии, - вплоть до ее непроведения.

Игорь Гридасов