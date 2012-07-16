Любители Украины и ее профессионалы

Несколько лет назад над улицами столицы появились странные растяжки с призывом «Любить Україну!». Какие-то неизвестные люди, очевидно, имеющие отношение к власти, упрекали нас всех в недостаточном патриотизме. В своем-то они не сомневались, а нам предлагали повысить, так сказать, градус. Это было очень по-ющенковски. Желание послать возникало просто автоматически.

Заметили вы или нет, но эти плакаты продолжают болтаться у нас над головой. Солнце, дожди, пыль и выхлопные газы сделали свое дело, требование любви к Родине стало блеклым и чумазым, но и Родина, признаем, за это время не расцвела. Растяжки, однако, не снимают, нас продолжают наглядно агитировать. Работают с народом, так сказать.

Еще в далекие советские годы для меня было загадкой, в чем заключался смысл вездесущих плакатов, транспарантов и панно, которые провозглашали славу КПСС, уведомляли о единстве партии и народа и призывали воплотить решения очередного съезда в жизнь. То есть, понятно: работала огромная идеологическая машина, выделялись средства, писались отчеты… Но тяжело себе было представить человека, который, тысяча первый раз проходя мимо такого агитпродукта, вдруг остановится, вчитается и, озаренный, поспешит вперед, непосредственно к победе коммунизма.

Кондовость государственной пропаганды, с которой нас угораздило сталкиваться, однако, совсем не означает, что ее не должно быть вовсе, хотя желание броситься в эту крайность весьма понятно и труднопреодолимо. Больше того, нужно требовать от государства пропаганды. Народные представители, которых мы уполномочили управлять общими делами, просто обязаны регулярно и публично рассказывать нам о своих – наших – целях, планах и средствах. Это тоже не особенно гарантирует от злоупотреблений властью, но как-то вынуждает держаться в рамках или хотя бы проявлять изобретательность, объясняя, почему все так, а не эдак.

Во время недавнего интервью телеканалу CBS Барак Обама сказал удивительную вещь. Ошибкой своего первого срока на президентском посту он назвал сосредоточенность на текущей политической рутине. "Это важно. Однако суть президентского поста заключается также в том, чтобы рассказывать американскому народу историю, которая дает ему чувство единства, цель и оптимизм, особенно в трудное время". По его словам, президент должен не только объяснять, куда страна движется, но и вдохновлять.

Это удивительно заявление, минимум, по двум причинам. Во-первых, что-что, а уж произносить вдохновляющие речи Обама умеет, что он с блеском доказал во время избирательной кампании 2008 года. Во-вторых, в США с 1982 года действует непрекращающаяся практика еженедельных радио-, а теперь и интернет-обращений президента к народу. Нравится - не нравится, хочется – не хочется, а раз в неделю изволь точку зрения на какой-то актуальный вопрос изложить. Коротко, буквально 3-5 минут. Очень дисциплинирует. Выходит, Обама недоволен тем, как использовал эту возможность и обязанность.

А что у нас? У нас никто никому ничего не обязан. Заочное послание президента Верховной Раде, отмененная, по известным причинам, но не без заметного облегчения, пресс-конференция, дежурные, малозначащие фразы по поводу очередной даты. "Украина развивается как независимое, демократическое и правовое государство". И привет.

Практику постоянных обращений президента к народу пытался ввести известный любитель поговорить Виктор Ющенко. Сначала речь шла о ежемесячных телеобращениях. Обещали их начать с лета 2005 года, да так и не сложилось. Зато с ноября того же года Ющенко стал начитывать еженедельные радиообращения. Однако и тут его хватило ненадолго. В июле 2006 года от этой практики отказались. Через год опять вернулись, радиопередача называлась "Акценты президента", но и она спустя какое-то время прекратила свое существование. Регулярность всегда была выше сил Виктора Андреевича. Или мудро решили, что лучше лишний раз не раздражать и без того к тому времени не на шутку раздраженный гарантом народ. Да и сказать ему особо, как мы помним, было нечего.

Зато Виктор Федорович даже и не пытался. Этому можно найти множество объяснений, одно обиднее другого, но факт остается фактом: никакой "истории, которая бы дала народу чувство единства, цели и оптимизма", из уст действующего главы государства мы не услышали, никаким собственным вдохновением он никого не заразил.

Те огрызки президентской "общей теории Украины", которые можно собрать из разрозненных заявлений Януковича, в единую картинку никак не укладываются. А если к ним добавить еще и анализ действий, которые этим и без того противоречивым заявлениям часто не соответствуют, напрашивается простой вывод: нет у него для нас вдохновляющей и объединяющей истории. Для себя, может, и есть какая-то, для нас – нет. Раз так, то молчать даже честнее.

Блеклые тряпки "Любить Україну!" выдают очень характерную тональность общения любой нашей власти и народа. По сути, это лишь смягченный вариант крика лагерного начальника перед строем зэков, перекочевавший затем в армию: "Я научу вас, б…, Родину любить!"

Вот так и учат уже сколько десятков лет. Меняются режимы, правители, названия страны, а мы, б…, всё любим ее как-то не так. И как после этого с нами откровенно разговаривать? И о чем? А, главное, зачем?

Леонид Швец