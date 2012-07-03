Как депутаты газ через язык пропускали

События сегодняшнего дня говорят о том, что газовые переговоры Украины и России, наконец, обретают конкретику. Правда, это, судя по всему, не сулит ничего хорошего – власть снова пошла «на поводке» Кремля. Но, обо всем по порядку.

Рабочий график премьер-министра Николая Азарова на вторник, 3 июля, был расписан жестко. Сначала встреча с представителями аграрных общественных объединений и организаций, в ходе которой он отвлекся на телефонный звонок. Судя по его реакции на него, звонила никак не жена. Видимо, именно поэтому заседание Оргкомитета по подготовке спортсменов к олимпийским играм и чемпионатам мира, которая при участии Николая Яновича должна была состояться в 14:00, была перенесена на час раньше. Запланированный подход прессы после мероприятия не состоялся. Как пояснил пресс-секретарь премьера Лукьяненко, у главы Кабмина нет времени.

А спешил Азаров в Верховную Раду. Там он общался с членами парламентского большинства непосредственно в сессионном зале. По словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, диалог был посвящен неотложным вопросам, касающимся социально-экономической ситуации.

Результатом обсуждений экономических вопросов стало принятие языкового закона, который, совершенно логично, связывают с газовой историей. Его в кулуарах называют одним из условий Кремля сбросить цену на «голубое» топливо. Голосование сопровождалось дракой нардепов, а закончилось объявлением бессрочной голодовки возле Украинского дома пятью оппозиционерами. Несмотря на все сессионные перипетии, а также нарушения – как утверждает оппозиция, не была соблюдена должная процедура, ибо профильный комитет ВР не рассмотрел все поправки и не дал своих выводов – закон регионалы «протянули».

Теперь совершенно понятны слова Азарова при встрече с большинством в ВР: «сейчас - время летних отпусков, которых, надеюсь, ни у кого из вас не будет, хотя всем желаю здоровья, но, тем не менее, время как раз сейчас не отпускное».

И это верно, нардепам-языковедам придется мотаться по округам и рекламировать себя, а, заодно, и пресловутый закон в лучшем виде и лучших традициях – посредством гречки, сахара, вложений в детские площадки и местные парки. К тому же, не за горами массовые акции протеста противников «переязычия», а к ним тоже нужно подготовиться. Но главное же сделано – Москва должна быть удовлетворена. И, как поговаривают в кулуарах, уже появились наметки на счет «дивидендов» языковых инвестиций парламентского большинства

Не сомневаясь в правильном «языковом» поведении большинства в парламенте, Азаров еще во время разговора с депутатами (который случился до голосования языкового закона) высказал убеждение, что 12 июля на заседании Межгосударственной комиссии в Ялте удастся продвинуться вперед в урегулировании газового вопроса. Он, естественно, не захотел «забегать вперед, и говорить о наших перспективах». Но сказал одно - «работа ведется чрезвычайно интенсивно, в первую очередь, на уровне Президента Украины. «И я ожидаю 12 июля, что все-таки мы продвинемся в решении газового вопроса. Тяжело сказать, насколько вперед, но то, что продвинемся, у меня сомнений никаких нет».

С одной стороны, можно только порадоваться, что такой больной вопрос для Украины, каковым является вопрос газовый, близок к разрешению. С другой стороны – если правда, чего стоят нам такие «продвижения»…