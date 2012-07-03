В ВР произошла драка между оппозицией и большинством (обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосование за данный закон происходило во время драки, поэтому депутаты сами не поняли, за что голосовали. Поскольку оппозиция сломала микрофоны, не было слышно, что ставит на голосование председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк.

При прослушивании диктофонной записи журналисты сначала услышали, что А.Мартынюк поставил на голосование вопрос о включении языкового законопроекта в сегодняшнюю повестку дня. В частности, этого требовал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, который отметил, что это требование не только его фракции, но и фракции КПУ.

Сразу после этих слов А.Ефремова в сессионном зале началась драка, во время которой оппозиционные депутаты оторвали все микрофоны в президиуме ВР. Сейчас технические службы их чинят.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после драки, которая произошла в сессионном зале в связи с неожиданным голосованием за языковой закон, председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк закрыл заседание, однако депутаты от оппозиционных фракций до сих пор остаются в сессионном зале.

Стоит отметить, что вечернее заседание открывал именно А.Мартынюк, а не председатель Верховной Рады Владимир Литвин, хотя утром именно спикер вел пленарное заседание. Во время вечернего заседания В.Литвин даже не заходил в президиум.

Кроме того, сразу после начала вечернего заседания депутаты заметили в ложе правительства депутатов от Партии регионов Эльбруса Тедеева и Петра Цюрко, и возникло подозрение, что что-то должно произойти. Во время драки эти два народных депутата и еще несколько «регионалов» помешали оппозиции заблокировать президиум ВР.